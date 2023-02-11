أعراض 5 أنواع من السرطانات الصامتة.. منها سرطان الكبد

كتبت فاطمة خليل

لا تظهر معظم السرطانات أعراضًا في مراحلها المبكرة، وحتى إذا ظهرت، فمن السهل الخلط بينها وبين حالات حميدة أخرى، يمكن أن يكون التشخيص والعلاج المتأخران مهددين للحياة، ولهذا السبب فإن السرطانات "الصامتة" أكثر أشكال السرطان خطورة، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من السرطانات الصامتة وأعراضها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". 5 أنواع من السرطانات الصامتة وأعراضها سرطان البنكرياس سرطان البنكرياس يحدث عندما تنمو الخلايا الموجودة في البنكرياس بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتستمر لتشكيل كتلة تسمى أيضًا الورم.



يتم اكتشاف معظم حالات سرطان البنكرياس لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

ويمكن لعوامل مثل التدخين ومرض السكري والتهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس أن تؤثر على خطر إصابتك بالمرض.



الاكتشاف المبكر هو المفتاح، ولهذا لا تتجاهل الأعراض المذكورة أدناه: - الشعور أو المرض - فقدان الوزن غير المبرر - آلام البطن - اصفرار العينين والجلد (اليرقان) - تراكم السوائل في البطن - الاستسقاء- البول الملون - التعب

سرطان الكبد

يمكن أن يكون هناك عدة أنواع من السرطان يمكن أن تتكون في الكبد ، وأكثرها شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية. يبدأ هذا النوع من السرطان في النوع الرئيسي من خلايا الكبد المسماة خلايا الكبد.

وفقًا لمايو كلينك ، تشمل الأعراض: - فقدان الوزن دون محاولة - فقدان الشهية - ألم في الجزء العلوي من البطن - غثيان وقيء - ضعف عام وإرهاق - تورم في البطن - تلون أصفر في الجلد وبياض عينيك (اليرقان) - براز أبيض

سرطان عنق الرحم