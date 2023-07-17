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أحضان وقبلات فى استقبال الحجاج.. وصول آخر أفواج حج القرعة للقاهرة (صور)

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:52 م
أحضان وقبلات فى استقبال الحجاج.. وصول آخر أفواج حج القرعة للقاهرة (صور) وصول آخر فوج من الحجاج
كتب محمود عبد الراضي

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وصل آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

وحققت بعثة حج القرعة نجاحاً كبيراً فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.

آخر الأفواج القادمة من الأراضي المقدسة
آخر الأفواج القادمة من الأراضي المقدسة

 

أطفال يحضنوا والدهم
أطفال يحضنوا والدهم

 

شاب يقبل يد والده
شاب يقبل يد والده

 

عائدون من الحج
عائدون من الحج

 

 


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