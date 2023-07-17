"آثار الإسكندرية": الانتهاء من ترميم وصيانة مسرح سيد درويش قريبا

تفقد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى لمشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 1990 م، والتى يتم تحت الاشراف الاثرى لمنطقة اثار الاسكندريه بقطاع الاثار الاسلاميه والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى للمشروع ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة والتى تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبنى وكذا الواجهة الغربية والممر الرئيسى للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها وأعمال العزل الجزئى لسطح المبنى.

ومن الجدير بالذكر أن مبنى مسرح سيد درويش بنى فى الفترة الاولى لعهد الملك فؤاد الاول مكان مسرح زيزينيا الشتوى فى الفترة من 1918 م إلى 1921 م وبناة الثرى اللبنانى بدر الدين قرداحى على مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسى جورج بارك بانشاء مسرح على نسق اوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكى الاوربى وسمى اول الأمر تياترو محمد على ثم تغير الاسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسيه وملحقاتها و لايقع المدخل الرئيسى بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة اخرى هندسية وآدمية.