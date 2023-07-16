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وفاة أستاذ جامعى داخل مكتبه بجامعة المنصورة بعد تعرضه لسكته قلبية

الأحد، 16 يوليو 2023 03:37 م
وفاة أستاذ جامعى داخل مكتبه بجامعة المنصورة بعد تعرضه لسكته قلبية جثة - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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لفظ أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، أنفاسه الأخيرة داخل مكتبة بالكلية فجأة وذلك بعد تعرضه لسكته قلبية مفاجئة، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.
 
وفوجئ عدد من أساتذة قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالدكتور جمال سلطان، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية المتفرغ ورئيس القسم الأسبق مصاب بحالة إعياء شديد وينام على مكتبة ليتم نقلة بواسطة سيارة اسعاف ويلفظ انفاسة متأثرًا بإصابتة.
 
وقال أحد زملاء الدكتور جمال سلطان ، إن الدكتور حضر اليوم، وجلس على مكتبه يمارس عمله، وبعد فترة شعر بالإعياء، ونام على المكتب، وحاولنا إيقاظه إلا أنه لم يرد علينا، وطلبنا الإسعاف ونقله إلى استقبال مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، وهناك أكد الأطباء وفاته بالسكتة القلبية.
 
وأضاف ان الدكتور جمال سلطان كان حريصا على عمله في الكلية ورغم أنه أستاذ متفرغ إلا أنه كان دائم الحضور ويوجه طلابه وينهل الجميع من علمه في مجال الهندسة الميكانيكية.

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