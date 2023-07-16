وزير الرى يتفقد مشروعات تطهير المساقى وتبطين الترع بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وذلك لتفقد مناسيب المياه وتطهيرات الترع الرئيسية بنطاق المحافظة.

حيث رحبت الدكتورة نائب محافظ البحيرة وزير الموارد المائية والري، مؤكدةً على تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع تبطين وتطهير الترع بكافة قرى المحافظة، لمواجهة إهدار الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الرى.

مشيرة الى أن المشروع القومي لتبطين الترع من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وان هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية فى منظومة الرى لتقليل الفاقد من المياة وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياة.

وفي مستهل الزيارة قام وزير الرى بتفقد مغذيات ترع من فرع رشيد بمركز المحمودية (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - مصب ساحل مرقص) .

وتابع وزير الرى خلال الجولة ،حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما أجرى الدكتور سويلم والدكتورة نهال بلبع حوارا مع العاملين بالمحطة وعدد من المواطنين والمزارعين المتواجدين واستمع الى مطالبهم وشكواهم.

ووجه وزير الرى بسرعة حسم جميع مشاكل المزارعين و تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحديد والوقوف علي جميع مشاكل المزارعين بالمحافظة والعرض خلال اسبوع من تاريخه بحلول تنفيذية وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطهير المساقي الخاصة وتوصيل المياه لأراضي المزارعين في التوقيتات المطلوبة.

مشددا على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

كما تفقد وزير الموارد المائية والرى ونائب محافظ البحيرة مغذيات الترع من فرع رشيد (شاكر - الخزان - ساحل مرقص) بمركز الرحمانية.

وشدد دكتور هاني سويلم وزير الرى ، على ضخ المياه لنهايات الترع حتى نهاية موسم الزراعات، ووجه بتحرك جميع مسؤلى الرى على الترع ليلا ونهارا وعمل المناوبات الداخلية وتغطية الزراعات مع إستمرار أعمال التطهير ومخاطبة الجمعيات الزراعية بتطهير الترع والمساقى الزراعية خلال 24 والاستعانة بجميع المعدات اللازمة.

حضر الجولة مهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ومهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ومهندس سامى شابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ومهندس عبد الله حامد رئيس إقليم صرف غرب الدلتا وعلى زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحموديه و الحسينى عيانى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية وأعضاء مجلس النواب بلال النحال و هشام الجاهل .

جانب من جولات التفقد (1)



جانب من جولات التفقد (10)



جانب من جولات التفقد (9)



جانب من جولات التفقد (8)



جانب من جولات التفقد (7)



جانب من جولات التفقد (6)



جانب من جولات التفقد (5)



جانب من جولات التفقد (4)



جانب من جولات التفقد (3)



جانب من جولات التفقد (2)