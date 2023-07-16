اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار عقار رشيد.. وصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

الأحد، 16 يوليو 2023 03:45 م
وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار عقار رشيد.. وصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

وزيرة التضامن

حادث انهيار عقار رشيد بالبحيرة

انهيار عقار رشيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة