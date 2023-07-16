نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك عدد (3) قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى.. بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وإرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإرتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة (مبلغ مالى).. وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر").. وبمناقشته إعترف بسرقته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلاً" وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.