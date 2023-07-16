نائب محافظ البحيرة ومدير الأمن يتفقدان عمليات رفع أنقاض العقار المنهار برشيد

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف جهودها لسرعة رفع انقاض العقار المنهار برشيد وإزالة آثاره بشكل تام، جاء ذلك خلال تفقدها عمليات إزالة العقار المنهار بشارع الوسطانى بوسط رشيد يرافقها اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والقيادات الشعبية والتنفيذية.