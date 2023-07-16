اليوم السابع
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مياه الجيزة: تنفيذ 88 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحى بقرى حياة كريمة

الأحد، 16 يوليو 2023 09:22 ص
مياه الجيزة: تنفيذ 88 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحى بقرى حياة كريمة المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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قال منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيراً على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري.
 
وأوضح منصور بدوي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير" 42 " قرية بمركزي أطفيح والصف جنوب محافظة الجيزة، مشيراً إلى تنفيذ 67665 وصلة صرف صحي منزلية، منها 30222 وصلة بقرى مركز الصف، 37443 وصلة بمركز أطفيح، فيما تم تنفيذ 20251 وصلة مياه شرب منزلية، منها 10287 بمركز الصف، 9964 وصلة بمركز أطفيح.
 
وتابع رئيس مياه الجيزة، أن المشروعات القومية، والتى يتم تنفيذها في إطار مبادرة" حياة كريمة"، تحدث نقلة تنموية هائلة وتطوراً ملحوظاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
 
 
 

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