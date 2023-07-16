مياه الأقصر تنفذ البرنامج التدريبى لإصلاح الشبكات ضمن خطة المسار الوظيفى

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الأقصر ، برنامج (إصلاح الشبكات) لفنى تشغيل مياه درجة ثالثة، وذلك بتوجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى لإصلاح ضمن خطة المسار الوظيفي، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية بمحاضرة السيد محمد فوزى موسى مدير شبكات مياه شمال الأقصر، وتم التدريب نظرى وعملى للنهوض بمستوى كفاءة العاملين.

كما نفذت الإدارة العامة للتدريب بالشركة ورشة عمل (التشغيل الأمثل لمحطات معالجة الصرف الصحي) بمحاضرة فريق إدارة الجودة للصرف الصحى بالشركة القابضة، الدكتورة نسرين عبدالرحمن، والدكتور تامر بدوى، والدكتور هانى غريب، وذلك فى إطار تحسين أداء المحطات والمعامل بالشركة وتقديم الخدمات بالشكل الأفضل.

وكان قد أعلن اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن حصول محطة معالجة الحبيل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كأول محطة معالجة صرف صحى تحصل على الشهادة، وأول محطة معالجة تعمل بنظام المرشحات الزلطية على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

ويقول اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الأقصر، إنه تمت إختبارات التفتيش بحضور وإشراف كل من المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحى، ومحمد عبدالستار العمارى مدير محطة المعالجة، ومحمد حسنين نائب مدير المحطة، والمهندس عبدالله جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، حيث أجريت الاختبارات من مسئولى لجنة التفتيش، مهندس عمرو عادل، والدكتور محمد عبد المنعم، حيث تهدف لتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، والتى تشمل معايير الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية، ومتابعة أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية لمياه الصرف الصحي وخطة العمل للموارد البشرية، والتى تتمثل فى مدى تقييم اداء العاملين والإستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، حيث تعد محطة معالجة الحبيل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر حيث تقدر طاقة المحطة بحوالي 65 ألف م3 /يوم، والتى أجريت عليها توسعات لخدمة حوالى 337 ألف مواطنا من سكان مدينة الأقصر وتوابعها.