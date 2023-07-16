مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة من إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وسويسرا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 21 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 21 رحلة بينهم 5 رحلات من إيطاليا و5 رحلات من التشيك و3 رحلات من بولندا ورحلة من سويسرا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا ورحلتين داخليتين .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من امس السبت وحتى اليوم الجمعة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.