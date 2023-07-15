"مطار مرسى علم" يستقبل 33 رحلة سياحية من سلوفاكيا وهولندا وألمانيا والتشيك

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 33 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 33 رحلة بينهم 7 رحلات من إيطاليا و9 رحلات من التشيك و10 رحلات من بولندا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخرى من هولندا.
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى اليوم الجمعة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.
"مطار مرسى علم" يستقبل 33 رحلة سياحية من سلوفاكيا وهولندا وألمانيا والتشيكالسبت، 15 يوليو 2023 03:00 ص
مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 33 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 33 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
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