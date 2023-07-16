مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بديرب نجم فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمى "ديرب نجم - الزقازيق، نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق"انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "السعيد ع" 18 سنة مقيم ديرب نجم ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.