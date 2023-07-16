إصابة ربة منزل بلدغة عقرب فى إحدى قرى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفي كفر صقر المركزى، ربة منزل مصابة ب لدغة عقرب بإصبع اليد اليسرى، وذلك ناحية قرية أبو الشقوق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وحجزها بالمستشفى تحت الملاحظة.

ووصلت "فاتن.ث" 45 سنة للمستشفى مصابة بلدغة عقرب في إصبع اليد اليسرى، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها وإعطائها مصل العقارب وجرى وضعها تحت الملاحظة بالمستشفى.

فيما أصيب 11 شخصا بينهم 4 سيدات بجروح وسحجات وكدمات، إثر حدوث مشاجرة مع آخرين ناحية قرية الشعراء نطاق مركز كفر صقر بالشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الاسعافات الاولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول 11 شخصا بينهم 4 سيدات مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع أخرين بقرية الشعراء،تم تقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وإحالته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر للنيابة العامة.