مشروع للدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوقيع على عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لـ 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة فى إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وتطبيق نظم الرقابة والحوكمة على كافة المعاملات والخدمات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وسعياً نحو تطبيق أنظمة وبرامج النقل الحديثة بوسائل النقل المختلفة.

جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث وقع على العقد من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد الوزير للتخطيط والمهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير هيئة النقل العام بالقاهرة على عدد من المحاور ومن بينها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار لتحويل أسطول النقل العام ليكون صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى شراء أتوبيسات جديدة وإنشاء البينة الأساسية لمحطات الغاز الطبيعى وشواحن الكهرباء لـ 70 أتوبيس كهرباء جديد وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونياً بما يساهم فى زيادة موارد هيئة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن نظام الدفع الإلكترونى لتعريفة الركوب يعمل على تقديم خدمات أفضل وبطريقة ميسرة وسهلة للجمهور وبأسلوب حضارى وإحكام الرقابة على التذاكر وحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وحوكمة المتحصلات اليومية وتوفير حلول متكاملة لمنظومات النقل العام المستدام والذكى وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الالكترونى وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الإلكترونية لـ 1800 من أتوبيسات الهيئة لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة الإنتاج الحربى فى العديد من مجالات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية بالمحافظات وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" وغيرها من الملفات التى تهم المواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا التعاون المشترك لتنفيذ "مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب عدد من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة"؛ يأتى فى إطار دعم اتجاه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتعزيز منظومة الإصلاح والشمول المالى بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن هذا التوقيع سيتيح حوكمة نظم التذاكر والاشتراكات والاستغلال الأمثل لتشغيل عدد (1800) أتوبيس من أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة من خلال ربط سعر تذكرة الأتوبيس بالمسافات وعدد المحطات للركاب، لافتًا إلى أن شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات تمتلك سابق خبرة ممتدة فى هذا المجال وقامت بتنفيذ العديد من المنظومات الإلكترونية لصالح جهات عدة بالدولة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى بما تشهده محافظة القاهرة من نقلة نوعية خلال الفترة الماضية فى مجال النقل والمواصلات العامة بدعم وإشراف متميز من وزارة التنمية المحلية.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على وجود تعاون مثمر مع وزارة التنمية المحلية وهيئة النقل العام بالقاهرة فى العديد من المجالات بما يخدم المواطن المصرى، وذلك فى ضوء استراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكدًا على أن شركات ووحدات الإنتاج الحربى تزخر بإمكانيات وخبرات فنية وتكنولوجية وبشرية وتصنيعية متميزة، كما أكد على حرص الجهات التابعة لتنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار حرص محافظة القاهرة على ملاحقة التطور السريع فى نظام الخدمات المميكنة والتحول الرقمى والتى أصبحت من أساسيات العمل الاقتصادى فى العصر الحديث لما يقدمه من دقة عالية وسرعة فائقة فى تقديم الخدمات، وهو ما تهدف إليه الدولة فى الوقت الراهن.

وأضاف محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسعى من خلال هذا البروتوكول إلى مواكبة هذا التطور لتوفير حلول متكاملة لمنظومة النقل العام المستدام الذكى، وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الالكترونى وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الالكترونية بأتوبيسات الهيئة لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات بما ينعكس على انتظام حركة النقل العام بالقاهرة الكبرى وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن البرتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكترونى لـ 1800 أتوبيس مقسمين على مراحل مع عمل حزمة برامج وتشغليها لاستبدال التذاكر الورقية لتكون مميكنة إلكترونيًا تماشيًا مع التطور والخطط المستقبلية لهيئة النقل العام إلى جانب تصميم وتنفيذ Mobile Application (تطبيق للهواتف الذكية) لخدمة الجمهور ليتيح لهم معرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات، وتصميم صفحة ويب باسم هيئة النقل العام لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام مع إمكانيات أخرى.

وأضاف محافظ القاهرة أن منظومة الدفع الالكترونى ستتيح المراقبة الفعالة لحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة والتخلص من مشكلة عدم توافر الفكة حيث يمكن شراء الكروت الخاصة بالمنظومة من خلال محطات الأتوبيس، ومنافذ الدفع الالكترونى المختلفة، كما يمكن إعادة شحن الكروت بنفس الطريقة أو بالشحن أونلاين عبر تطبيق الموبايل.

وبدوره أوضح المهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات أن هذا التوقيع سيساهم فى دعم اتجاه الدولة نحو تطبيق نظم الرقابة والحوكمة على مختلف المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين بشتى أنواعها، موضحًا أن شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات ستقوم بموجب هذا العقد بتوفير أدوات ومستلزمات التشغيل الخاصة بالمنظومة إضافة إلى توفير متطلبات ضمان وصيانة المنظومة.