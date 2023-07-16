مركز تنمية القدرات ينظم دورات للمتدربين من الجامعات الحكومية فى جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، نشاطاته بعقد دورة (مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية) للمتدربين من الجامعات الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

كما نظم المركز دورة (التعليم القائم على المشروعات) للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات التكنولوجية، وذلك حتى يوم الاثنين 17/7/2023م، حيث تهدف الدورة إلى تقديم طرق المشاركة في مشروعات البحوث التنافسية الجماعية والفردية، وكيفية إعداد هذه النوعية من البحوث، مع تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لكتابة المشاريع البحثية، والمنافسة للحصول على التمويل.

وأكد الدكتور حمد حسين رئيس الجامعة، على أهمية الدورة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر؛ فجامعة الأقصر من الجامعات الواعدة التي تسير بخطى سريعة نحو التميز، ومثل هذه المشروعات الممولة سواء من الجامعة أو من خارج الجامعة لها دورها في السعي نحو الجودة، جودة التعليم وجودة الأداء المؤسسي.

وفي ذات السياق تقدم الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز نيابة عن فريق العمل بخالص الشكر والتقدير للدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، على ما يقدمه من دعم وتوجيه لإدارة المركز ومدربيه كي يكون مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر في الصفوف الأولى بين مراكز تنمية قدرات الجامعات المصرية.

كما أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدبلوم التربوي بكليتي: الآثار، الحاسبات والمعلومات، واطمأن على حسن سير وانتظام العمل بلجان الامتحانات، موجهاً بتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة آداء الامتحانات، حيث شهد الجولة الدكتور محمود النوبي آدم عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، ووكلاء الكليتين، ورؤساء الأقسام.

ويشار إلى أنه يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالبا وطالبة، الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة، وتستمر أعمال امتحانات الدبلومات، حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.