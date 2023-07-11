رفع 1692 طن قمامة وتراكمات المخلفات الصلبة من شوارع وميادين الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، تنظيم الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر ونجوعها، من خلال معدات وعمال قطاعات النظافة بالأحياء وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.

ومن جانبه تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع وحملة المعدات الثقيلة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم رفع أطنان من القمامة والأتربة والتراكمات خلال الأسبوع الماضي استهدفت جميع الشوارع الرئيسية والفرعية أهمها شوارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولى فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور، وسوق خضار شرق السكه الحديد والتلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع، وأسفرت الحملات تفصيلياً بحسب البيان التالى: رفع 1117 طن قمامه، و575 طن أتربة وتراكمات المخلفات والمواد الصلبة.

وشدد الدكتور علي الشرابي على رؤساء الأحياء ومسئولي قطاعات النظافه، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول، مؤكداً على إستمرار الحملات بصورة يومية لخدمة أهالى كافة أرجاء أحياء وشوارع الأقصر والحفاظ على نظافتها أمام الأهالي والضيوف من السائحين.



جانب من ازالة المخلفات والقمامة بشوارع الأقصر



حملات النظافة المكثفة بشوارع الأقصر