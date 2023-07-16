محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف القديمة ويوجه بسرعة نقلها عن الكتلة السكنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، محطة الرصف القديمة، واطمأن على مشروع الوحدات، وما تضمه من 26 معدة من الطراز الحديث، وتشمل كساحات وجليدر وسيارات نقل.

جاء ذلك بحضور العميد دكتور سامح العز، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام المشروع.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه والسكرتير العام، أعمال فك المحطة الاسفليتية، وجاري نقلها بموقع جديد، بعيدا عن المنطقة السكنية، حفاظا على صحة قاطنيها، والمترددين على إدارة المرور، كما تفقد موقع نقل المحطة الأسفلتية الجديد، موجها بتطوير الموقع الجديد، وإنشاء محطة تموين سيارات داخل المحطة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتركيب للحصول على الخلطة الاسفلتية المطابقة للمواصفات الفنية، وسرعة أعمال الصيانة بالمبنى الإداري لنقل العمالة من الموقع الجديد.



تفقد وحدة الرصف



جانب من تفقد وحدة الرصف



جانب من وحدة الرصف



جانمب من تفقد وحدة الرصف الجديدة