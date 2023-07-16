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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية.. صور

الأحد، 16 يوليو 2023 08:26 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية.. صور الأعمال الجارية لتطوير محطة الملك فؤاد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية، لتطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد على طريق صلاح سلامة، مؤكداً ان أعمال الترميم والصيانة تشمل المبنى من الداخل والخارج، ويتم الحفاظ عليه كمبنى أثري.

 

وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.


الجدير بالذكر أن مبنى محطة الملك فؤاد تم تخصيصه لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.

 

الاعمال الجارية لتطوير محطة الملك ؤاد
الاعمال الجارية لتطوير محطة الملك فؤاد

 

جانب من الاعمال الجارية لتطوير محطة الملك فؤاد
جانب من الاعمال الجارية لتطوير محطة الملك فؤاد

 

جانب من الاعمال الجارية
جانب من الاعمال الجارية

 

جانب من تففقد المحافظ للمحطة
جانب من تففقد المحافظ للمحطة

 

محطة الملك فؤاد
محطة الملك فؤاد

 


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