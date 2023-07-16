محافظ قنا يلتقي رئيس هيئة التأمين الصحى لمتابعة الخدمات الطبية

وأثني محافظ قنا، علي جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التامين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم لمنظومة التامين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.

ووجه الدكتور محمد السيد ضاحي، الشكر لمحافظ قنا على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي لإتاحة أكبر عدد من الخدمات الطبية ومد مظلة الحماية الصحية التأمينية لكافة المواطنين بمحافظة قنا.