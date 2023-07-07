اليوم السابع
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تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر في دمياط وبدء العمل الأحد المقبل

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:33 ص
تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر في دمياط وبدء العمل الأحد المقبل عيادة الرمد بمركز السكر
دمياط معتز الشربيني

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أعلن فرع هيئة  التأمين الصحي بدمياط، عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لاجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل.
 
كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس  بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
 
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع  جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحي،  واستجابة لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحى .
 
 
 
 

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