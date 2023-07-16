محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من تصميمات مشروعات برنامج التنمية المحلية

وقال محافظ أسيوط ، أن ذلك يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط، خلال اللقاء أعمال التصميمات النهائية للمشروعات التي سيجري تنفيذها والمواقع المقترحة لإقامة المشروعات بقرى ومراكز وأحياء المحافظة وفقًا للخطة التي تم وضعها بوحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية تلبية لاحتياجات المواطنين ووفقًا للاولويات.

وكلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – وكيل وزارة الإسكان وأعضاء وحدة التنفيذ بسرعة الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروعات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطرح خلال الأسابيع القادمة وسرعة نهو أعمال المتابعات الميدانية على الطبيعة للمواقع المقترحة لإقامة المشروعات والتي تتمثل في مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بإجمالي 10 مشروعات تنموية وخدمية تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين بالمراكز والقرى لافتًا إلى أهمية برنامج التمية المحلية بصعيد مصر وتركيزه على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ العديد من المشروعات والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.