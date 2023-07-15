محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024، ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة وفقا للاحتياجات الفعلية وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

حضر الاجتماع عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة، وأشرف محمد حسن مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالمحافظة ، ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري التخطيط والموازنة بالمراكز ومديرى المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة.

واستعرض عدلي ابو عقيل السكرتير العام ، فى بداية الاجتماع المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023-2024 بالمراكز والاحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أهمية اتخاذ جادة فى تنفيذ مشروعات الخطة والتى تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة المحافظة في مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن اختيار مشروعات الخطة الاستثمارية لابد ان يكون وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين ومراعاة الاحتياجات المستقبلية ومراعاة وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم منوهًا إلي عدم تنفيذ أي اعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية الا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها، مشيرا الى حرصه على المتابعة الدورية لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين كما يتم التركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية ، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع.

كما كلف المحافظ ، السكرتير العام ، بالمتابعة المستمرة مع كافة رؤساء المراكز والاحياء ومديرى المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية ، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من انجاز ، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.