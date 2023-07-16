محافظ أسوان: تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار المانجو داخل مهرجان 2023

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن مهرجان المانجو الثالث فى أسوان فرصة لعرض أنواع المانجو المختلفة التى تتميز بها المحافظة، وذلك بتخفيضات تصل ل50% مقارنة بالأسعار الخارجية فى الأسواق.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش افتتاح مهرجان المانجو 2023، أن المهرجان مستمر للسنة الثالثة على التوالى، ويتمنى أن يستمر لأنه فرصة للمزارعين والشركات المحلية فى إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبدء تصدير مانجو أسوان بأنواعها المختلفة خارج مصر.

وأوضح اللواء أشرف عطية، إلى تفائل المحافظة بزيادة الإنتاج والمعروض من أصناف المانجو المختلفة المزروعة فى أسوان، مما يعكس اهتمام محافظة أسوان بمنتجاتها من المانجو بالإضافة إلى الاهتمام بالنخيل ومنتجاته كل عام.

وكان اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، افتتح مساء اليوم، الأحد، فعاليات المهرجان الثالث لمانجو أسوان 2023، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من نواب البرلمان، والغرفة التجارية، وبمشاركة عدد من عارضى المانجو بأنواعها المختلفة.

وتفقد المحافظ والحضور، أماكن عرض المانجو فى المهرجان، بأنواعها المختلفة والتى تتميز بها أسوان، بجانب ما يحويه المهرجان من شتلات زراعية ومنتجات مثلجات "آيس كريم" والعصائر.

وتضمنت فعاليات مهرجان مانجو أسوان الثالث، تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر .