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محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفياً الأربعاء المقبل.. مزايا تأمينية وزيادة سنوية

الأحد، 16 يوليو 2023 11:40 ص
محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفياً الأربعاء المقبل.. مزايا تأمينية وزيادة سنوية محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيفي، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة.
 
وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (أمن بكمبوند في مدينة السادس من أكتوبر - أمن بماركت في الشيخ زايد - أفراد أمن بمستشفى في شارع فيصل - أفراد أمن بحدائق الأهرام - أمن بكمبوند في التجمع الخامس - أمن بماركت في مدينتي - أمن بمعرض سيارات في شارع فيصل - أمن بكمبوند في الشيخ زايد - أمن بماركت في الرحاب).
 
وحدد الجهاز شروط ومزايا الوظائف على النحو الآتي: (المؤهل بداية من إعدادي - السن من 21 إلى 45 - تأمين صحي - تأمين اجتماعي من أول يوم عمل - زيادة سنوية - 4 أيام راحة في الشهر - يوجد سكن في بعض المواقع).
 
وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني اليوم، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.
 
 
 
 
 
 

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