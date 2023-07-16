كتبت حسام الشقويري

التغذية الجيدة والتمارين الرياضية المنتظمة يمكن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان ولكن لا تستجيب كل أنواع السرطان بنفس الطريقة لأسلوب الحياة الصحى، وفقا لما نشره موقع healthday

كيف يؤثر النظام الغذائى وممارسة الرياضة على مخاطر الإصابة بالسرطان ؟ سرطان المثانة

يعد التدخين سببًا رئيسيًا لسرطان المثانة، لذا فإن أحد خيارات الوقاية هى الإقلاع عن التدخين أولاً، وهناك بعض الأدلة على أنه يمكنك أيضًا تقليل المخاطر عن طريق تناول الكثير من الخضروات وشرب الكثير من السوائل.

سرطان الدماغ

لا يؤثر النظام الغذائي والتمارين الرياضية على خطر الإصابة بسرطان الدماغ.



سرطان الثدي

لا توجد أي ضمانات على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي ، ولكن يمكنك تقليل مخاطر إصابتك به عن طريق الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة لمدة أربع ساعات على الأقل كل أسبوع. هناك بعض الأدلة بشكل خاص على أن الحصول على الكثير من الفواكه والخضروات سيساعد أيضًا.



سرطان القولون والمستقيم

هناك صلة قوية نسبيًا بين نظامك الغذائي وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. قد يؤدي تناول الكثير من الخضار والفاكهة إلى تقليل المخاطر ، بينما قد يؤدي تناول الكثير من اللحوم الحمراء إلى زيادة المخاطر.

قد يساعد الكالسيوم وفيتامين د في الحماية من سرطان القولون، لذا فأنت تريد الحصول على إمدادات جيدة من تلك المعادن.

قد تزيد المستويات المرتفعة من الكالسيوم من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، لذلك قد يرغب الرجال في الحد من تناول الكالسيوم إلى 1500 مجم يوميًا.

تشير الأبحاث إلى أن النشاط البدني المعتدل والمنتظم قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، وقد يكون النشاط القوي أفضل.

سرطان بطانة الرحم

النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدهون الزائدة في الجسم يمكن أن تعطل مستويات الهرمون. يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة إلى تقليل مخاطر إصابة المرأة.



سرطان الكلى

لأسباب غير واضحة ، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون بشكل خاص للإصابة بسرطان الكلى، لذا حافظ على وزن صحي ، وستقل احتمالية إصابتك بهذا المرض.



اللوكيميا والأورام اللمفاوية

كما هو الحال مع سرطان الدماغ ، ليس هناك ما يشير إلى أن سرطانات الدم لها أي علاقة بالنظام الغذائي للأشخاص أو عادات ممارسة الرياضة.



سرطان الرئة

من الواضح أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة ، وأفضل ما يمكنك فعله لتجنب المرض هو الابتعاد عن التبغ بجميع أشكاله. ومع ذلك ، يبدو أن الأشخاص الذين يحصلون على حصتهم الكاملة من الفاكهة والخضروات يتمتعون ببعض الحماية الإضافية ضد المرض.

كان هناك أمل في أن المكملات المضادة للأكسدة يمكن أن تمنع الإصابة بسرطان الرئة ، لكن هذا الأمل تلاشى. وجدت دراسات كبيرة أنه بين المدخنين ، قد تؤدي الجرعات العالية من مكملات فيتامين أ وبيتا كاروتين إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الرئة. باختصار ، من الأفضل أن تحصل على مضادات الأكسدة بالطريقة الطبيعية: بالفواكه والخضروات.



سرطانات الفم والمريء

يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يبخلون في تناول الفواكه والخضروات معرضون لخطر سرطان الفم والمرئ، لكن الحفاظ على وزن صحي ، وتناول الكثير من الأطعمة الصحية تقلل فرص الإصابة.



سرطان المبيض

من غير الواضح ما إذا كان النظام الغذائي له أي تأثير على خطر الإصابة بسرطان المبيض. ولكن التزم بالأساسيات: احصل على الكثير من الفاكهة والخضروات.



سرطان البنكرياس

بصفته العضو الذي يصنع الأنسولين، يتأثر البنكرياس بشكل كبير بمستويات السكر في الدم، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن والبقاء خاملًا جسديًا إلى إفساد عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يزيد من المخاطر، لكن الفواكه والخضروات توفر الحماية.



سرطان البروستاتا

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من منتجات الألبان واللحوم الحمراء إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. على الجانب الإيجابي ، هناك بعض الأمل في أن مضادات الأكسدة الطبيعية (مثل الليكوبين في الطماطم) قد تساعد في تقليل المخاطر والأفضل تناول المزيد من الفواكه والخضروات.