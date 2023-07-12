الاستهلاك اليومي لفيتامين د قد يقلل من وفيات السرطان

كتبت فاطمة خليل

كشفت مراجعة بحثية ضمت 14 دراسة شملت ما يقرب من 105000 مشارك في مركز أبحاث السرطان الألماني، أن جرعة يومية من فيتامين (د) يمكن أن تقلل من معدلات وفيات السرطان بنسبة 12%، بحسب موقع " scitechdaily".

يعتبر نقص فيتامين (د) مشكلة عالمية منتشرة ومنتشرة بشكل ملحوظ بين مرضى السرطان على مدار العام ، فإن مستويات فيتامين (د) في الدم لحوالي 15 % من البالغين الألمان أقل من عتبة نقص فيتامين (د) الواضح.

علاوة على ذلك ، وجدت دراسة أن 59% من مرضى سرطان القولون والمستقيم يعانون من نقص فيتامين د 3 ، والذي يرتبط أيضًا بسوء التشخيص.تم بالفعل التحقيق في الآثار المحتملة لمكملات فيتامين د وتطور أو تشخيص السرطان في العديد من الدراسات.

استنادًا إلى الدراسات الحالية، من المحتمل أن مكملات فيتامين D3 لا تحمي من الإصابة بالسرطان ، ولكنها قد تقلل من احتمالية الوفاة بسبب السرطان.

للتحقيق في فعالية فيتامين د 3 في وفيات السرطان بين السكان وبقاء مرضى السرطان على قيد الحياة، أجرى بن شوتكر وزملاؤه بحثًا منهجيًا وحدد 14 دراسة مع إجمالي ما يقرب من 105000 مشارك.

لم يأخذ الباحثون بعين الاعتبار سوى الدراسات ذات الجودة العالية والتي تم توزيع المشاركين فيها بشكل عشوائي على فيتامين د 3 أو الأدوية الوهمية.

ووجد الباحثون أن فيتامين D3 قد تم تناوله يوميًا بجرعة منخفضة أو بجرعات أعلى يتم تناولها على فترات أطول يسبب انخفاضًا من بنسبة 12% في معدل وفيات السرطان.