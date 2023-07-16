كيف تساعدك الفيتامينات في الحفاظ على صحتك؟

كتبت حسام الشقويري

تعتبر الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الأساسية - لأنها تعمل بشكل جماعي ، فإنها تؤدي مئات الأدوار في الجسم. فهي تساعد في تقوية العظام وتضميد الجروح وتقوية جهاز المناعة. كما أنهم يحولون الطعام إلى طاقة ويصلحون الضرر الخلوي، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

وينتج جسمك دمًا أحمر غنيًا يحمل المغذيات والأكسجين إلى البؤر الاستيطانية البعيدة ، ويرسل إشارات عصبية تتخطى آلاف الأميال من مسارات الدماغ والجسم. و ينتقل من عضو إلى آخر ، ويصدر التعليمات التي تساعد في الحفاظ على حياتك.

لكن للقيام بكل هذا ، يحتاج جسمك إلى بعض المواد الخام. يتضمن ذلك ما لا يقل عن 30 من الفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية التي يحتاجها جسمك ولكن لا يمكنه تصنيعها بمفردها بكميات كافية.

غالبًا ما تسمى الفيتامينات والمعادن بالمغذيات الدقيقة لأن جسمك لا يحتاج إلا إلى كميات ضئيلة منها. ومع ذلك ، فإن الفشل في الحصول على هذه الكميات الصغيرة يكاد يضمن المرض. فيما يلي بعض الأمثلة على الأمراض التي يمكن أن تنجم عن نقص الفيتامينات:

الاسقربوط. علم البحارة القدامى أن العيش لأشهر بدون فواكه أو خضروات طازجة - المصادر الرئيسية لفيتامين سي - يسبب نزيف اللثة والخمول الذي يصيب الاسقربوط.

العمى. في بعض البلدان النامية ، لا يزال الناس يصابون بالعمى بسبب نقص فيتامين أ.

الكساح. يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) الكساح ، وهي حالة تتميز بعظام ضعيفة وضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تشوهات هيكلية مثل تقوس الساقين. جزئياً لمكافحة الكساح ، قامت الولايات المتحدة بتدعيم الحليب بفيتامين د منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

مثلما يمكن أن يسبب نقص المغذيات الدقيقة الرئيسية ضررًا كبيرًا لجسمك ، فإن الحصول على كميات كافية يمكن أن يوفر فائدة كبيرة. بعض الأمثلة على هذه الفوائد:

عظام قوية. مزيج من الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ك والمغنيسيوم والفوسفور يحمي عظامك من الكسور.

يمنع العيوب الخلقية. يساعد تناول مكملات حمض الفوليك في وقت مبكر من الحمل على منع التشوهات الخلقية في الدماغ والعمود الفقري في النسل.

اسنان صحية. لا يساعد الفلورايد المعدني في تكوين العظام فحسب ، بل يمنع أيضًا تسوس الأسنان من البدء أو التدهور.