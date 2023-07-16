اليوم السابع
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كيت ميدلتون تواسى أنس جابر بعد خسارة ويمبلدون.. فيديو

الأحد، 16 يوليو 2023 08:34 ص
كيت ميدلتون تواسى أنس جابر بعد خسارة ويمبلدون.. فيديو كيت ميدلتون وأنس جابر
وكالات

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وثق مقطع فيديو اللحظات الإنسانية التي حرصت فيها أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على مواساة نجمة التنس أنس جابر، بعد خسارتها في نهائي ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وخسرت أنس جابر أمام ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-4 و6-4، لتصبح الأخيرة أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

 

 

وحسب موقع سكاى نيوز، عقب المباراة لم تتمالك أنس جابر دموعها، إلا أن كيت ميدلتون حرصت على مواساتها، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات.

وظهرت ميدلتون وهي تربت على ذراع جابر خلال حديثها معها، في محاولة لمواساتها، فيما عكست لغة جسدها تعاطفا كبيرة مع نجمة التنس التونسية.

وفي أول تعليق عقب المباراة، قالت جابر وهي تمسح دموعها: "هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي".

وأضافت: "سيكون يوما صعبا لكنني لن أستسلم وسأعود أقوى. إنها رحلة صعبة لكني أعدكم بالعودة وسأفوز بلقب هذه البطولة في يوم ما".

ودخلت جابر، التي خسرت أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون وإيغا شيانتيك في نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي، المباراة وهي تأمل في منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وأن تكون أول لاعبة إفريقية تفوز بلقب كبير.

 


كيت ميدلتون

انس جابر

ويمبلدون

نهائي ويمبلدون



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