كيت ميدلتون تواسى أنس جابر بعد خسارة ويمبلدون.. فيديو

وكالات

وثق مقطع فيديو اللحظات الإنسانية التي حرصت فيها أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على مواساة نجمة التنس أنس جابر، بعد خسارتها في نهائي ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وخسرت أنس جابر أمام ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-4 و6-4، لتصبح الأخيرة أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

Lovely footage of the Princess of Wales comforting Ons Jabeur following the #Wimbledon final🥹



pic.twitter.com/q04G8jQ44f — Belle (@RoyallyBelle_) July 15, 2023

وحسب موقع سكاى نيوز، عقب المباراة لم تتمالك أنس جابر دموعها، إلا أن كيت ميدلتون حرصت على مواساتها، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات.

وظهرت ميدلتون وهي تربت على ذراع جابر خلال حديثها معها، في محاولة لمواساتها، فيما عكست لغة جسدها تعاطفا كبيرة مع نجمة التنس التونسية.

وفي أول تعليق عقب المباراة، قالت جابر وهي تمسح دموعها: "هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي".

وأضافت: "سيكون يوما صعبا لكنني لن أستسلم وسأعود أقوى. إنها رحلة صعبة لكني أعدكم بالعودة وسأفوز بلقب هذه البطولة في يوم ما".

ودخلت جابر، التي خسرت أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون وإيغا شيانتيك في نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي، المباراة وهي تأمل في منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وأن تكون أول لاعبة إفريقية تفوز بلقب كبير.