كيت ميدلتون تواسى أنس جابر بعد خسارة ويمبلدون.. فيديو

وثق مقطع فيديو اللحظات الإنسانية التي حرصت فيها أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على مواساة نجمة التنس أنس جابر، بعد خسارتها في نهائي ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وخسرت أنس جابر أمام ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-4 و6-4، لتصبح الأخيرة أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

Lovely footage of the Princess of Wales comforting Ons Jabeur following the #Wimbledon final🥹



pic.twitter.com/q04G8jQ44f