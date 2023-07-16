"كابيتانو مصر" الموسم الأول يختار 39 لاعبا من الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

شاركت محافظة الشرقية، ضمن عدد من المحافظات في الموسم الأول لبرنامج القومي " كابيتانو مصر "، لاكتشاف المواهب الكروية، العام الماضي.

وتقدم للاختبارات وقتها 2600 لاعب، أجريت التصفيات بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود سعد، داخل مركز شباب أبو حماد، التي انتهت التصفية باختيار 44 لاعبا ماهرا ضمن مرحلة التصفيات الأولي.

وبعدها تأهل لاعبون للمشاركة في دوري للتصفيات، حيث شكل عدد من الفرق يحمل كل فريق اسم نجم من نجوم كرة القدم القدماء ، انتهي الموسم الاول بفوز فريق يحمل "حمادة إمام ".

وانتهت التصفيات الاخيرة، علي اختيار 39 لاعب من محافظة الشرقية، لتلقي التدريبات ضمن مشروع كابتنو مصر، لاكتشاف المواهب.

وبدأت التجهيزات لانطلاق برنامج " كابيتانو مصر " للموسم الثاني ، بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية، تحت إشراف كوكبة من النجوم و رموز الرياضة المصرية.

مواعيد الاختبارات كالتالي :

1-سوهاج أيام 12 و 13 يوليو 2023، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

2-أسوان أيام 15 و 16 يوليو 2023 في ملاعب جامعة اسوان

3-المنيا أيام 19 و 20 يوليو 2023 في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

4-بورسعيد أيام 24 و 25 يوليو 2023في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- البحيرة أيام 30و 31 يوليو2023في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

6- المنوفية أيام 5 و 6 اغسطس 2023 في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- الغربية أيام 9 و 10 اغسطس 2023 في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8- القاهرة أيام 13 و 14 اغسطس2023في ملاعب مركز شباب الجزيرة.