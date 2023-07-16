"كابيتانو مصر" يواصل اختبار 4 آلاف لاعب بملاعب جامعة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يواصل مشروع "كابيتانو مصر" والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اختبارات الموسم الثانى، لاكتشاف المواهب الكروية، على ملاعب جامعة أسوان أقصى جنوب مصر.

وأكد ناصر سليم، مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، أن الاختبارات تشمل 4 آلاف لاعباً من مواليد عام 2009، بعد التقدم لها عن طريق الرابط الإلكترونى، وذلك على مدار يومين 15 و16 يوليو، وذلك على ملاعب جامعة أسوان.

وأضاف ناصر سليم، أن مشروع كابيتانو مصر يستهدف اكتشاف أفضل المواهب الناشئة فى رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

وتابع، أنه يشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبد المسيح، والكابتن أسامة سطوحى، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومديريات الشباب والرياضية ولأمن والصحة والسكان بالمحافظة.



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (1)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (2)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (3)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (4)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (5)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (6)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (7)



اختبارات كابيتانو مصر بملاعب جامعة أسوان (8)