ضبط 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر، خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ههيا.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة بشن حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على المحلات التجارية واﻷكشاك بقرى خلوة أبو حطب ومنزل حيان وكفر دبوس والمهدية، وتمكنت من ضبط ( 113 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعار بيعها، بإجمالى كمية مقدارها (1130) علبة، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 10325 و10326 و10328 و10329 لسنة 2023 جنح ههيا. وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الادارة عللى ذمة المحاضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز من تحرير المحاضر التالية، المحضر رقم 10330 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل، محضر إثبات حالة للتصرف فى عدد ( 5 ) شكائر دقيق وبيعها فى السوق السوداء، عدد ( 4 ) محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.