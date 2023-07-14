ضبط طن مخللات و500 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن مخللات و500 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق مركز ومدينة مشتول السوق.

فقام قطاع تموين الجنوب بحملة تموينية برئاسة عاطف عراقي و عبد الرحمن السيد عبد الرحمن من إدارة تموين مشتول السوق ، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 5394 جنح مشتول السوق ضد المواطن " ع . ع .س" صاحب محل لبيع السجائر بمدينة مشتول السوق لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 500 علبة سجائر.

و محضر رقم 5395 جنح مشتول السوق ضد المواطن "ح. أ. ح" صاحب محل لبيع المخللات بمدينة مشتول السوق وتم التحفظ على طن مخللات مجهولة المصدر.

محضر رقم 5396 جنح مشتول السوق ضد المواطن "م. ع. ط" صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

محضر رقم 5397 جنح مشتول السوق ضد المواطن "م. ر. ا"صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

محضر رقم 5398 جنح مشتول السوق ضد المواطن" أ . ص ش" صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق المخالفة لعدم الإمساك بشهادة صحية سارية.

محضر رقم 5399 جنح مشتول السوق ضد المواطن" م .ع .ح "،صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم الإمساك بشهادة صحية سارية.