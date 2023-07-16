اليوم السابع
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ضابط مخابرات أمريكي: موسكو تحاول تسوية الأزمة الأوكرانية والغرب يصب الزيت على النار

الأحد، 16 يوليو 2023 10:21 م
ضابط مخابرات أمريكي: موسكو تحاول تسوية الأزمة الأوكرانية والغرب يصب الزيت على النار اوكرانيا
أحمد علوى

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أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه على عكس التوقعات الغربية، فإن روسيا لا تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني.

وقال ريتر: "روسيا لا تريد أن يخرج النزاع عن السيطرة، عليكم أن تفهموا أن فلاديمير بوتين استراتيجي".

وتعليقا على مزاعم الخبراء الغربيين بأن روسيا قد تصل إلى بولندا أو حتى مهاجمتها، أشار ريتر إلى أن موسكو ليس لديها مثل هذه النوايا.

وأضاف أن سلوك الدول الغربية سيعطي روسيا أسبابا قانونية ومبررات لمثل هذا الرد، إذا رغب الكرملين في ذلك.

وشدد على أن موسكو تبذل قصارى جهدها لحل النزاع، لكن الغرب يواصل صب الزيت على النار.

 


المخابرات الامريكية

روسيا

الازمة الاوكرانية

النزاع الاوكرانى



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