شرطة جورجيا تعرض مكافأة 10 آلاف دولار للقبض على مشتبه به قتل 4 أشخاص

كتبت ــ ريم عبد الحميد

تواصل قوات الشرطة فى ولاية جورجيا الأمريكية البحث عن المشتبه به فى حادث إطلاق النار الذى وقع فى مدينة هامبتون أمس، السبت، والذى أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بحسب ما أفادت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وحددت سلطات الولاية هوية المشتبه به ويدعى أندريه لونجمور، ويبلغ من العمر 40 عاما. وتعتقد السلطات أنه يقود سيارة سوداء، لكنها لست تخصه.

ووقع الحادث فى منطقة مغلقة بمنطقة دوجوود ليكس، التي تقع على بعد 29 ميل من أتلانتا، عاصمة الولاية، وهى منطقة معروفة بالمنازل المطلة على البحيرات وتشتهر بكنيسة قريبة.

وأشار مسئول الشرطة جيمس ترنر إلى أن كل الضحايا بالغين، ثلاثة رجال وامرأة، ولم يتم الكشف عن هويتهم بعد. وأكد ترنر أنهم سيواصلون مطاردة المشتبه "فى كل حفرة قد يقيم فيها حتى القبض عليه". كما أعلنت السلطات عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار عن أي معلومات تؤدى على اعتقاله، محذرة من أنه مسلح وخطير.

يأتي هذا فى الوقت الذى تسجل فيه حوادث إطلاق النار والقتل الجماعى مستويات قياسية. حيث ذكرت وكالة أسوشيتدبرس فى تقرير لها يوم الجمعة إن الولايات المتحدة شهدت الأشهر الستة الأكثر دموية من حوادث القتل الجماعى منذ عام 2006 على الأقل. فخلال 6 أشهر، 181 يوما، وقع 28 حادث قتل جماعى أسفروا عن 140 ضحية فى بلد واحد.

وأوضحت الوكالة، أنه بدءاً من الأول من يناير هذا العام وحتى 30 يونيو، شهدت البلاد 28 حادث قتل جماعى، انطوت جميعا على استخدام أسلحة، فيما عدا واحدا. وارتفع عدد الوفيات كل أسبوع تقريبا، فى دائرة مستمرة من العنف والحزن.