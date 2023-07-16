شاهد.. 15 صورة ترصد أبرز مشروعات تخرج طلبة الفنون الجميلة بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قطع فنية مميز نسجها 225 طالبا وطالبة بكلية الفنون الجميلة بـ جامعة الأقصر ، عبر إبداعات جديدة ضمن مشروعات التخرج الخاصة بهم للعام الجامعى 2022/2023، وقامت الكلية بعمل المعرض السنوي لمشروعات تخرج الطلبة، حيث تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، المعرض لطلاب كلية الفنون الجميلة مشيداً بالمستوى المميز للأعمال الفنية بالطلبة والتي بروح الفن والإبداع والابتكار.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بمستوى الأعمال الفنية للطلاب التي تتسم بروح الفن والإبداع والابتكار، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب وتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها، حيث تابع معرض مشروعات التخرج لطلبة فنون جميلة الأقصر برفقة رئيس الجامعة، كل من عميد الكلية، وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور صالح عبدالمعطي، عميد كلية الفنون الجميلة سابقًا، والدكتور صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد هلال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية سابقًا، رئيس اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور المنسي، عميد كلية الفنون الجميلة بأسيوط الأسبق، والدكتور سامي أبو طالب، عميد كلية الفنون الجميلة بالمنيا الأسبق، والدكتور محمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية، والدكتور صلاح القمري، أستاذ تاريخ الفن المتفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشار الدكتور حمدي محمد حسين، إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الطلابية المختلفة، والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث، للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالاتهم.ومن جانبه قال الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، خلال تقييم مشاريع الخريجين، إلى أن هذا المعرض يتضمن مئات الأعمال الفنية لـ225 طالب بأقسام الجرافيك والتصوير والنحت والديكور، موضحاً أن الأعمال الفنية تتناول كافة جوانب الحياة، حيث ركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات الواقعية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.