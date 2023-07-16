رئيس جامعة الأقصر يتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الأحد، فعاليات انطلاق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لطلبة الثانوية العامة، وذلك برفقة الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته بالكلية أكد رئيس جامعة الأقصر، أنه تم تشكيل لجان داخل الكلية؛ لمتابعة سير اختبارات القدرات، فضلًا عن العمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز القاعات، وأماكن إنتظار لائقة بالكلية، وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب؛ خلال أيام الاختبارات؛ ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات.

ويشار إلى أن تسجيل رغبات الطلاب في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا، يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، وسيتم تسجيل المواعيد، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg.

فيما شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل تخريج الدفعة 23 لعام 2022-2023، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور وليد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود علام، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وأعرب الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، عن سعادته بحضور حفل التخرج، مهنئًا الطلاب الخريجين بالتخرج، وختام المرحلة التعليمية وبداية الحياة العملية لهم، موجهًا بضرورة استمرار تواصلهم مع الجامعة؛ في أولى خطواتهم في حياتهم العملية الجديدة، للاستفادة من خبرات أساتذتهم، ومواصلة تنمية مهارات الإبداع ونشر قيم الفن والجمال؛ لينعكس فنهم على مجتمعاتهم، لافتًا إلى أن كلية الفنون الجميلة رائدة في تخريج أجيال من المبدعين، أثروا الفن بعملهم، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية للفنون.