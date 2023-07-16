زعيم العمال البريطانى: النمو الاقتصادى وإصلاح الخدمات أساس فوزنا بالسلطة

كتبت رباب فتحى

قال السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، إن حزبه لن ينجح في الفوز بالسلطة وإعادة بناء بريطانيا إلا إذا أعطى الأولوية للنمو الاقتصادي وخلق الثروة والإصلاح الجذري للخدمات العامة على وعود الإنفاق المتهورة، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وقدم زعيم الحزب قبل أربعة أيام فقط من مجموعة حاسمة من الانتخابات البرلمانية الفرعية، أقوى دفاع حتى الآن عن استراتيجيته لإعادة حزبه إلى السلطة بعد 13 عامًا ، في مقال خاص لصحيفة "الأوبزرفر".

وكتب ستارمر: "إن الالتزام بجدية بأسس المسئولية الاقتصادية ربما لا يروق للكثير من الناس، لكن البلد الجديد الذي يمكننا أن نبني فوقه سيفي بالغرض".

ودعا أولئك الذين ينتمون إلى اليسار التقليدي لقبول أن النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق الثروة، بمجرد توليه السلطة، سيكون "العرض الوحيد في المدينة" إذا كان حزب العمال سيبني دولة مزدهرة مع خدمات عامة قوية على المدى الطويل.

وقال: "بصراحة، على اليسار أن يبدأ في الاهتمام أكثر بالنمو ، وتكوين الثروة ، وجذب الاستثمار الداخلي، وبدء روح المشروع. إنه العرض الوحيد في المدينة لأولئك الذين يحلمون بمستقبل أكثر إشراقًا."

واعتبرت الصحيفة أن تصميم ستارمر ومستشارته في الظل ، راشيل ريفز ، على أن يُنظر إليهما على أنهما مسئولان اقتصاديًا قبل كل شيء ، جعل البعض في اليسار يخشون من أنهم قد يفقدون فرصة الحزب في السلطة ويصبح تعريفهم مرتبطا بالحذر المفرط والدفاعية والافتقار إلى القوة والأفكار.

وقالت شارون جراهام ، الأمين العام لنقابة "يونايت"، إن النقابة يمكن أن تخفض مقدار الأموال التي تمنحها لحزب العمال إذا لم تدعم القيادة المزيد من أولويات سياستها ، قائلة "الناس يريدون شيئًا يصوتون له".

ويرفض ستارمر بشكل قاطع مثل هذه الانتقادات ، ويصر على أن مهماته السياسية الخمس الرئيسية بشأن النمو ، والطاقة النظيفة ، و هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، والجريمة ، و تحقيق التقدم، طموحة حقًا ويمكن تقديمها دون إنفاق مبالغ ضخمة من النقود.

ويشير مساعدوه إلى أن السياسات الرامية إلى إصلاح عالم عام محطم يجب أن توضع في ظل الظروف الاقتصادية القاتمة التي خلقها المحافظون. ويقولون إن التوقعات الاقتصادية أسوأ بكثير من تلك التي واجهها توني بلير وحزب العمال الجديد قبل الانتخابات العامة لعام 1997.