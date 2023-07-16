راكبة تهبط اضطراريا بطائرة بعد تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.. فيديو

وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطا اضطراريا فى جزيرة ماساتشوستس، السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة، بحسب سكاى نيوز.

وحدث الهبوط الاضطرارى بعد ظهر، السبت، بالقرب من مطار مارثا فينيارد فى ويست تيسبرى بولاية ماساتشوستس.

ذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

#Gravitas | A passenger in the US landed a private plane after its pilot became incapacitated.

The passenger had no prior flying experience, but he landed the single-engine jet safely.@palkisu brings you the story. pic.twitter.com/v9UlVCgpq8 — WION (@WIONews) May 11, 2022

وقالت الشرطة إن الحادث "أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف".

لم تذكر السلطات اسم أيا من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

نقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن فى حالة خطيرة تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن الراكبة التى هبطت بالطائرة والتى ليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

كانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك فى وقت سابق بعد ظهر السبت.

تجرى شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالى تحقيقا فى الحادث.