اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 06:44 م
أكرم القصاص
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راكبة تهبط اضطراريا بطائرة بعد تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.. فيديو

الأحد، 16 يوليو 2023 06:11 م
راكبة تهبط اضطراريا بطائرة بعد تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.. فيديو طيارة صغيرة
وكالات

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطا اضطراريا فى جزيرة ماساتشوستس، السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة، بحسب سكاى نيوز.

وحدث الهبوط الاضطرارى بعد ظهر، السبت، بالقرب من مطار مارثا فينيارد فى ويست تيسبرى بولاية ماساتشوستس.

ذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث "أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف".

لم تذكر السلطات اسم أيا من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

نقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن فى حالة خطيرة تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن الراكبة التى هبطت بالطائرة والتى ليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

كانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك فى وقت سابق بعد ظهر السبت.

تجرى شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالى تحقيقا فى الحادث.


طيار

أمريكا

مرض الطيار

مارثا فينيارد



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