رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يدعو إلى الإسراع فى منطقة التجارة الحرة

كتب رامى محيى الدين

قال موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنَّه يجب أن نحدد كيف نقوم بالاندماج في القارة الأفريقية، ومن ثم العمل على تعزيز التعاون الخاص بنا، وذلك خلال الإطار الدولي لكي نصل إلى الأفكار الأساسية بخصوص الاندماج في النظام الإقليمي من خلال المجموعات الاقتصادية الحالية والأجزاء الاقتصادية التي ليس بها صورة كبيرة من الاستقرار.

وأضاف «فقي»، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من «قمة النيباد» قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ التقرير الذي رصدناه يوضح الأمور جميعها التي قمنا بها لمعرفة الإنجازات التي تم القيام بها وفقا للأولويات الأزمة، ويشرح التقرير بدقة كيف يمكن الاندماج بصورة كبيرة».

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «علينا الإسراع في منطقة التجارة الحرة وذلك من خلال تحرير التجارة بصورة كبيرة ومحاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية».