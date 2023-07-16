رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخريج الدفعة 23 بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل تخريج الدفعة 23 لعام 2022-2023، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور وليد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود علام، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

أعرب الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، عن سعادته بحضور حفل التخرج، مهنئًا الطلاب الخريجين بالتخرج، وختام المرحلة التعليمية وبداية الحياة العملية لهم، موجهًا بضرورة استمرار تواصلهم مع الجامعة؛ في أولى خطواتهم في حياتهم العملية الجديدة، للاستفادة من خبرات أساتذتهم، ومواصلة تنمية مهارات الإبداع ونشر قيم الفن والجمال؛ لينعكس فنهم على مجتمعاتهم، لافتًا إلى أن كلية الفنون الجميلة رائدة في تخريج أجيال من المبدعين، أثروا الفن بعملهم، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية للفنون.

وهنأ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، الطلاب بتخرجهم داعياً إياهم مواصلة نشر الذوق الفني في المجتمع، ومشاركة الدولة ثمرة جهودهم على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن تطبيق ما درسوه من الفن، ومشاركتهم في أعمال إبداعية مفيدة للوطن، وأشار رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على إقامة هذه الاحتفالات، في إطار تحقيق الدعم المعنوي للطلاب؛ وتكليل جهودهم بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق النجاح على مدار سنوات الدراسة بالكلية.



تكريم رئيس الجامعة خلال حفل التكريم



حفل تخريج الدفعة 23 بكلية الفنون الجميلة



رئيس جامعة الأقصر يشهد تخريج الدفعة 23 بكلية الفنون الجميلة