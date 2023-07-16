رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تفقد اليوم الأحد، الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الإسكندرية الأزهرية ، يرافقه كل من أنور إسماعيل، مدير العلاقات العامة والإعلام، و أمين عزام، مدير التدريب بالمنطقة، جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، للاطلاع على ورش عمل التربية الفنية ورياض الأطفال المخصصة للطلاب والأطفال.

وأشاد رئيس منطقة الأزهرية بالجهود المبذولة في ورش العمل والأركان المخصصة للأطفال، كما حث فضيلته العاملين بالجناح على ضرورة توفير الخامات والأدوات اللازمة للورش الطلابية والتفاعل مع الجمهور وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على دعم المنطقة الكامل للجناح لتحقيق الأهداف المنشودة منه.

وفي ختام الجولة التفقدية، حرص الشيخ خميس محمد، على الترحيب بالزائرين والتقاط الصور معهم، والإجابة على تساؤلاتهم حول أقسام الجناح، والورش والعروض الفنية المخصصة للطلاب، كما أجاب على تساؤلات أولياء الأمور حول التعليم الأزهري، وكيفية الالتحاق به، فضلا عن التطوير الذي شهده التعليم الأزهري خلال الفترة الماضية.

وشهد ركنا ورش عمل التربية الفنية ورياض الأطفال إقبالًا كثيفًا، في رابع أيام المعرض، حيث يقدم ركن التربية الفنية ثلاث ورش فنية في فن التذهيب والتشكيل بالمعجون والاسترنج ارت، كما يقدم ركن رياض الأطفال عددًا من الأنشطة الفنية أبرزها عرضا (أنا الراقي بأخلاقي) وعرض (بحبك يا رسول الله) وعرض (اقرأ وارتقي) إلى جانب الرسم على الوجه.