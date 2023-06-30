شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة المعلومات والتوثيق فى أزهر الإسكندرية.. اعرفها

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن طلب تعيين مدير لإدارة المعلومات والتوثيق فى المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، وينشر "اليوم السابع" شروط التقديم .
1- أن يكون حاصلا علي مؤهل عالى مناسب.
2- يكون المتقدم لشغل الوظيفة على الدرجة الأولى وظيفيا بالمجموعة النوعية للوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية.
3- ألا يكون قد تم توقيع جزاء وظيفى عليه أو تم محوه.
4- ألا يكون محالا للمحكمة الجنائية أو التأديبية.
5- ألا تقل تقارير الكفاية عن عن تقدير كفء.
6- اجتياز المقابلة المقررة.
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