شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة المعلومات والتوثيق فى أزهر الإسكندرية.. اعرفها

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن طلب تعيين مدير لإدارة المعلومات والتوثيق فى المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، وينشر "اليوم السابع" شروط التقديم .

1- أن يكون حاصلا علي مؤهل عالى مناسب.

2- يكون المتقدم لشغل الوظيفة على الدرجة الأولى وظيفيا بالمجموعة النوعية للوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية.

3- ألا يكون قد تم توقيع جزاء وظيفى عليه أو تم محوه.

4- ألا يكون محالا للمحكمة الجنائية أو التأديبية.

5- ألا تقل تقارير الكفاية عن عن تقدير كفء.

6- اجتياز المقابلة المقررة.