اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 11:48 ص
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شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة المعلومات والتوثيق فى أزهر الإسكندرية.. اعرفها

الجمعة، 30 يونيو 2023 11:08 ص
شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة المعلومات والتوثيق فى أزهر الإسكندرية.. اعرفها موظف ــ أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن طلب تعيين مدير لإدارة المعلومات والتوثيق فى المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، وينشر "اليوم السابع" شروط التقديم .

1- أن يكون حاصلا علي مؤهل عالى مناسب.

2-  يكون المتقدم لشغل الوظيفة على الدرجة الأولى وظيفيا بالمجموعة النوعية للوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية.

3- ألا يكون قد تم توقيع جزاء وظيفى عليه أو تم محوه.

4- ألا يكون محالا للمحكمة الجنائية أو التأديبية.

5- ألا تقل تقارير الكفاية عن عن تقدير كفء.

6- اجتياز المقابلة المقررة.


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