حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتى 6 أكتوبر والسادات

كتب أحمد حسن

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إدارتي الإزالات والتنمية والأحياء بالتنسيق مع شرطتي التعمير والمرافق باستمرار متابعة أعمال مخالفات البناء والتصدي لها وإزالتها في مهدها، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة، والالتزام بشروط تراخيص البناء؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم شن حملة إزالات، استهدفت القطاعين الشمالي والجنوبي لإزالة مخالفات البناء بإشراف المهندس محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز وبحضور مسئولي الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم ٧٦٣ بمنطقة الإسكان الاجتماعى ٢٧٦، والقطعة رقم ٢٠٣٥ بمنطقة ٢٠٠٠ قطعة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمحاولة البناء في الردود الأمامي ( بناء محال ) للقطعة رقم 25 بالمجاورة الثانية بالحي الأول، وكذا إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات للقطعة رقم 13 بالمجاورة الأولى بالحي الثالث.

وأكد " النجار " أنه تم مصادرة الأدوات المستخدمة وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عادل النجار، تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء في مختلف أحياء المدينة، حيث تم شن حملتين من قبل إدارتي التنمية والإشغالات بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالأحياء الأول والثاني والثالث، أسفرت عن إزالة ردود مخالف بالقطعة رقم ٣٦ بالمجاورة الأولى بالحي الأول، وكذا إزالة استديوهات مخالفة بكل من القطعة رقم ٧٠٦ المجاورة الثالثة، والقطعة رقم ١٥١٩ بالمجاورة السابعة، وإزالة استديوهات للقطعتين رقم ٥٨٨ و٥٨٧ بالمجاورة الثالثة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إزالة مخلفات الفرز بالحي العاشر ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية بالأحياء الأول والثاني والثالث.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على الإدارات المعنية بضرورة استمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفات في مهدها والتصدي لظاهرة العشوائيات ومنع تواجدها بالمدينة، مشيراً إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى السكان على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الخط الساخن (١٥١٠٠).

وفي ذات السياق، وجه المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بضرورة الحفاظ على أملاك الهيئة والتصدى للمخالفين، حيث قامت حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير وقوات الأمن العام بمحافظة المنوفية بتنفيذ قرارات سحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ قراري استرداد وسحب لقطع أراضٍ سكنية أرقام ( 193 – 195 – 197 - 199 ) بالمنطقة السكنية الـ11 لعدم الانتهاء من تنفيذ المشروع السكنى فى المواعيد المقررة ومخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تمكنت اللجنة من تأمين الوحدات بعد إخلائها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات، على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.