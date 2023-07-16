جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة على مستشفى أسيوط العام

اسيوط-هيثم البدرى

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، يرافقه المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوى بمكتب وكيل الوزارة، ظهر اليوم الأحد خلال جولة مفاجئة، مستشفى أسيوط العام" الشاملة" لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي حيث تفقد وحدة القسطرة، ووحدتي العناية المركزة والمتوسطة والأشعة المقطعية والعادية .

وأشار دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ،أن الجولة جاءت للوقوف على آخر الاستعدات لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد ورفع معدل الاداء التشغيلى لوحده قسطرة القلب لاستيعاب عدد أكبر من مرضى قوائم الانتظار تنفيذا للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ، وكذلك لبحث إمكانية التعاقد مع عدد أكبر من أساتذة الجامعة لوحده القسطرة .

من جانبه قام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمناظرة السجل الطبي الخاصة لبعض المرضى، والاطمئنان من الأطباء المعالجين علي إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وتقديم العلاج اللازم بكفاءة وفقا للتشخيص الطبي، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، والمتابعة المستمرة للمرضى والاستماع إليهم ودراسة شكواهم ومتطلباتهم عن طريق الفريق الطبي و الإداري بالمستشفى والتأكيد على تواجد أعضاء فريق الرعاية الحرجة والعاجلة بصفة دائمة تحسبا لأي طارئ وللتدخل السريع حال حدوث أي شكوى والتنسيق على مدار الساعة مع المستشفيات لعرض الحالات المرضية على الأساتذة وأخذ المشورة الفنية والطبية للحالات المرضية الطارئة وغيرها.

جاء ذلك بحضور دكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط، العام ودكتور باهر صفوت نائب مدير المستشف،ي ودكتور على جابر رئيس وحدة القسطرة، ودكتورة كرستين لورانس رئيس قسم الأشعة، واطباء وحدة قسطره القلب والعناية المركزه.

و تفقد الدكتور محمد زين ومرافقوة قسم الاستقبال والطوارئ، ومركز خدمة عملاء التأمين الصحي بالمستشفى، واطمأن من إدارة المستشفى علي توافر رصيد بنك الدم بالمستشفى كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وحرص علي الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة،