صحة أسيوط: لا تهاون فى توقيع أقصى العقاب على المقصرين بعملهم

اسيوط-هيثم البدري

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المرور المفاجئ، والجولات المفاجئة ستزيد خلال الأيام القادمة على المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك لتفقد الخدمات الطبية المقدمة بتلك المؤسسات الصحية، ومتابعة تواجد الاطقم الطبية ومقدمى الخدمة وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وكذلك الأمصال والطعوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، لـ"اليوم السابع"، أنه وجه فرق الإشراف، والرقابة الداخلية والتفتيش المالى والإدارى، والمتابعة، والطب الوقائى والرعاية الأساسية بتشكيل فرق عمل تجوب كافة الوحدات الصحية بكافة قرى المحافظة، ومراجعة السجلات بالوحدات وتنظيمها وكيفية التسجيل الصحيح فى السجلات الطبية مع الحفاظ على مواعيد العمل والتواجد طوال فترة النوبتجية بقسم الاستقبال لإغاثة المرضى المترددين على الوحدات الصحية.

وأضاف زين، أنه وجه مديرى الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بأن المرور سيكون بصفة يومية فى مختلف الأوقات الصباحية والنوبتحيات والسهر على مختلف الوحدات لمتابعة تنفيذ التوصيات والتأكد من سير العمل وتواجد الطاقم المكلف بتقديم الخدمة، مؤكداً أنه لا تهاون فى ردع المقصرين فى مهام العمل.