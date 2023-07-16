تنفيذ 8 حالات إزالة تعديات على مساحة 1600 متر فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجالس المدن حول الأقصر، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 21 للإزالة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة البناء المخالف وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ونجح رجال المدن المختلفة حول الأقصر، فى تنفيذ 8 حالات على مساحة 1600 متر فى مدن أرمنت والطود، وذلك ضمن الحملات التى خرجت، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق الكامل بين جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية، لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحسم.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ 5 قرارات إزالة بناء بدون ترخيص، وكانت حالات الإزالة على مساحة 875 مترا بقرى الرياينة والرزيقات والمحاميد والسلام وأرمنت الوابورات، حيث تمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات المركز وشارك في الإزالة نائب رئيس المركز، ومدير المتابعة ورؤساء القرى بالمركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز بالتنسيق مع مديرية أمن الاقصر، بحملة مكبرة لإزالة أعمال تعديات البناء المخالف والمقامة بدون ترخيص والصادر لها قرارات إزالة بقرية منشية النوبة بمركز الطود.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 3 مخالفات تنظيم عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص على مساحة 725 مترا، حيث شارك في الحملة قيادات مديرية الأمن، وبصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حملة مكبرة للتصدى لأعمال بناء مخالفة بحي شمال، حيث أوضح رئيس مدينة الأقصر، إنه أثناء مرور مشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية وحي شمال تلاحظ وجود بناء سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة الكرنك نجع النوافل بحي شمال بمسطح (60) مترا، وقد تمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.