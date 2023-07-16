تعليم الأقصر تعلن جداول امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العام والمهنى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، عن جداول امتحانات الدور الثاني الخاص بشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي (العام - المهني) للعام الدراسي 2022-2023، حيث تنطلق الامتحانات فى 24 يوليو الجارى وتنتهى فى 29 يوليو الجارى.

ومن جانبه يقول الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه من المقرر أن يشمل جدول امتحانات الدور الثانى لشهادة التعليم الأساسي، ما يلي:- (الإثنين 24 يوليو اللغة العربية والتربية الدينية – الثلاثاء 25 يوليو الجبر والإحصاء والتربية الفنية – الأربعاء 26 يوليو اللغة الأجنبية – الخميس 27 يوليو الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – السبت 29 يوليو العلوم والدراسات الإجتماعية)، أما بالنسبة لجدول إمتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي المهنى، فيشمل ما يلي:- (الإثنين 24 يوليو اللغة العربية والخط العربى – الثلاثاء 25 يوليو الدراسات الإجتماعية والتربية الفنية – الأربعاء 26 يوليو العلوم واللغة الأجنبية – الخميس 27 يوليو الرياضيات والمجال النظرى الأول – السبت 29 يوليو التربية الدينية والتكنولوجيا والمجال النظري الثان).

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تستعد المديرية لعقد فعاليات إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى، وذلك بدءاً من يوم 22 يوليو وحتى 30 يوليو الجارى، حيث تعقد المديرية غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية لمتابعة الامتحانات فى الدور الثانى، حيث تقرر وضع جدول إمتحانات الدور الثانى، كما يلي:- (تبدأ فى 22 يوليو وتنتهى فى 26 يوليو الجارى)، أما امتحانات الصف الأول الثانوى فتبدأ من 22 يوليو وحتى 30 يوليو الجارى، والصف الثانى الثانوى فتبدأ من 22 يوليو حتى 29 يوليو الجارى، حيث كان قد اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت 77.4%، بزيادة بلغت 6% عن نتيجة العام الماضى، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 17 ألفًا و910 طالبًا وطالبة، حضر منهم 17489 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.



جدول امتحانات التعليم الأساسي العام