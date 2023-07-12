وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمسئولى الإحصاء بالإدارات التعليمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماع مع رؤساء أقسام ومسؤولي الإحصاء بالإدارات التعليمية، بحضور عبد الرحيم عبدالله الطاهر مدير إدارة الإحصاء، ونظم المعلومات بمديرية التربية والتعليم، وسماح فتحي محمد موجه عام رياض الأطفال، وذلك لمناقشة العمل على المنصات والمواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدة نقاط هامة، شملت ما يلي:- (التأكيد على الآليات الجديدة لتسجيل وتحديث بيانات العاملين وآليات النقل والندب وتنفيذ الترقي للعاملين أول بأول - تنسيق القبول لمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على ضرورة متابعة المدارس في عملية البت للطلبات المقدمة إليها وتسجيل استلام الملف والقبول النهائي على أن يتم القبول وفقا للتعليمات الواردة بنشرة القبول الصادرة من توجيه رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024 - يتم سداد المصروفات بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب - سرعة تسجيل نتائج امتحانات الدور الثاني فور إعلانها بدقة عن العام الدراسي 2022/2023).

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن اقتران طلب التحويل الورقي بطلب التحويل الإلكتروني معاً فى إجراءات التحويل بين المدارس وفقا للكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، وكذلك التنبيه على مدارس التعليم الثانوي والفني بسرعة البت في الطلبات المقدمة إليهم فور انتهاء المرحلة الأولي لتنسيق القبول بها للعام الدراسي 2023/2024.