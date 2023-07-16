تعرف على 16 محطة مياه وصرف تم تسليمها للعمل خلال 2022/2023 بـ1.6 مليار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة في تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، ويأتى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في مقدمة مستهدف المبادرة.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

اليوم السابع يقدم للقارئ 16 مشروعا منها 6 مياه شرب و10 محطات صرف تم تسليمها خلال العام الحالي 2022/2023 بعدد من مراكز محافظة سوهاج بتكلفة مليار و 600 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن خلال عام تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

مشروعات مياه الشرب :

1_ شبكات مياة سوهاج غرب بطول 32 كم بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة .

2_ المرحلة الثانية دار السلام بطول 20 كم بتكلفة 40 مليون جنيه وتخدم 30 ألف نسمة .

3_ محطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة .

4_ محطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بتكلفة 15 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 2 الف م٣/يوم لخدمة 10 آلاف نسمة.

5_ محطة مياه ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفة 70 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 17 ألف م٣/يوم لخدمة 17 ألف نسمة .

6 _ المرحلة السادسة لشبكات مياه الكوثر بتكلفة 5 مليون جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة .

مشروعات الصرف الصحي :

1_ صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه وتخدم 18 ألف نسمة .

2_ محطة معالجة صرف صحي المنشاة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 350 ألف نسمة .

3_ محطة رفع صرف صحى رقم (3) الرئيسية بأولاد حمزة بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 20 ألف نسمة .

4_ محطة رفع صرف صحي رقم (4) بحي الكوثر بتكلفة 20 مليون جنيه وتخدم 5 آلاف نسمه .

5_ محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية بتكلفه 50 مليون جنيه وتخدم 20 ألف نسمة .

6_ محطة معالجة صرف صحي ساقلتة بتكلفة 325 مليون جنيه وتخدم 300 ألف نسمة .

7_محطة معالجة صرف صحي البلينا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 500 الف نسمة .

8_ صرف صحي قرية الرياينة مركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة .

9_ صرف صحي قرية بني حميل مركز البلينا بتكلفة 74 مليون جنيه لخدمة 40 الف نسمة .

10_ صرف صحى قرية الحسنة مركز طما بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة 8 آلاف نسمة .